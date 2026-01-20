高市首相は１月１９日、２３日に衆議院を解散し、２７日公示、２月８日投開票の日程で総選挙を行うと正式に表明しました。マチの人はどのように受け止めているのでしょうか。（高市早苗首相）「私は本日、内閣総理大臣として、１月２３日に衆議院を解散する決断を致しました」高市首相が表明した、通常国会冒頭での衆議院解散。これによって３６年ぶりの真冬の総選挙となります。（号外）「高市首相、衆院解散表明です」高市首相の