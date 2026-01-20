吉田優利が自身のインスタグラムを更新。渋野日向子と東京・下町の浅草を訪ねたことを投稿した。【写真】前髪を下ろしてメガネをかけた完全オフモードの渋野日向子「ひなこさんと浅草デート→妹子と合流してご飯だった日」と記すと、10枚の写真を公開。その前半はメガネをかけて前髪を下ろした渋野との2ショットのオンパレード。浅草寺や仲見世など人気スポットを巡り、人気の“たこせん”などを食べ歩き。オフを大いに楽しんでい