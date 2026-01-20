◇大相撲初場所10日目（2026年1月20日東京・両国国技館）大相撲の二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）が20日、2連敗中の横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）について言及した。休場明けの大の里は左肩に不安を抱える中、5日目から3連勝としていたが、平幕・伯乃富士（22＝伊勢ケ浜部屋）、小結・若元春（32＝荒汐部屋）に一方的に敗れた。二所ノ関親方は「ここ3日間、力が抜けているように見える。また修正って感じじゃない？