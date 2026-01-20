お笑いコンビ「さらば青春の光」の森田哲矢（44）が19日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。「売れていない芸人」の結婚式に疑問を呈した。今回は、お笑いの未来を考える企画を実施。森田の改革案は「売れていない芸人は結婚式をするな」というもの。「SNSで、売れていない芸人の結婚式の投稿がよく上がってきません？あれを見るのが1番イヤ。売れていない芸人が売れていない芸人を集めて結婚式