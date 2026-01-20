落語家の快楽亭ブラック（73）が20日までにブログを更新。東京都台東区のケバブ店のドアを蹴って壊したとして、建造物損壊の疑いで、警視庁蔵前署に現行犯逮捕された歌舞伎俳優中村鶴松（30）に“喝”を入れた。歌舞伎通としても知られるブラックは「中村鶴松、何やってるんだよー」と切り出し、「師匠の中村勘三郎の襲名披露の時に七之助が酔っ払って事件を起こして謹慎になったのを側にいて見ているのに、事もあろうに自分の中村