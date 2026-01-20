ＪＴＢは今月から、スノーリゾートとして知られる長野県白馬村のホテルに、冬季限定のレストランを出店した。訪日客の増加や、夕食を提供しない「泊食分離」を採用する宿泊施設の増加で生じる「夕食難民」の解消を狙った実証実験で、４月４日まで実施する。実証実験では、各地のシェフが１〜２週間ずつ滞在し、レストランで料理を提供する。コース料理は６０００円からとなる。ＪＴＢによると、スノーリゾートでは、冬季に特