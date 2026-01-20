延焼が続いた岩手県大船渡市の山林火災（3秒露光）＝2025年3月総務省消防庁は20日、昨年2月に岩手県大船渡市で起きた大規模林野火災の検証を盛り込んだ2025年版消防白書を公表した。降水量の記録的な少なさで延焼範囲が急拡大したと指摘。乾燥などで火災リスクが高まった際、注意報を的確に発令する必要があると強調した。全国の消防本部における女性職員比率上昇の目標も掲げた。白書では、乾燥時に火の使用中止を求める「林