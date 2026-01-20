JRAは20日、根岸S（2月1日、東京ダート1400メートル）に出走を予定していたムエックス（牡8＝船橋・張田京、父アジアエクスプレス）が回避すると発表した。地方の繰り上がり馬はいない。昨年、川崎マイラーズ、オグリキャップ記念、12月23日の前走スポニチ杯ゴールドカップと重賞を3勝。さきたま杯（Jpn1）2着、オーバルスプリント（Jpn3）3着と交流重賞でも好走した。名古屋の梅見月杯（SP1、29日、ダート1500メートル）に