お笑いコンビ、くりぃむしちゅー有田哲平（54）が、19日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。最近人生初の職務質問を受けたと明かした。この日はSixTONESがゲスト。メンバーの田中樹が17歳で初職質を経験したと語ると、有田は「俺、この間されたのよ。初めて」と自身について語った。有田は「車乗ってたら、（窓を）コンコンって。何ですか？って言ったら『職務質問です。職務質問。ちょっと出てきて』と」