【モデルプレス＝2026/01/20】STARTO ENTERTAINMENT所属のジュニア8人組グループ・B&ZAI（バンザイ）の橋本涼・矢花黎・鈴木悠仁が、2月2日発売の生活情報誌「ESSE」（発行：フジテレビ／発売：扶桑社）3月号に登場。人気のインタビュー連載「男と花」で自然体な姿を披露している。【写真】B&ZAI、彼氏感あふれる自然体ショット◆橋本涼・矢花黎・鈴木悠仁「ESSE」登場アイドルや俳優などが花と戯れる写真が人気のインタビ