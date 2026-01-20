チャンネル登録者数104万超の人気YouTuber・きりまるさんが、2026年1月17日にYouTubeを更新。結婚したことを発表した。「『ああ、この人だ』っていう感じはずっとありました」きりまるさんはYouTubeで、「この前のクリスマス、12月24日にプロポーズをしていただいて、結婚することになりました」と明かした。相手は3年交際した恋人で、きりまるさんの動画にも、顔を隠してたびたび登場している。プロポーズは「人生で一番のサプラ