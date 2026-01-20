20日朝、北九州市で、ゴミ収集車と大型バイクが衝突する事故があり、バイクを運転していた男性が意識不明となっています。警察によりますと、20日午前8時すぎ、北九州市小倉北区東港の国道199号の交差点で、右折しようとしたゴミ収集車と反対車線を直進してきた大型バイクが衝突しました。この事故で、大型バイクを運転していた男性が病院に搬送され、意識不明の重体です。ゴミ収集車を運転していた男性にケガはありませんでした。