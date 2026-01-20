東京時間10:43現在 東京金先物DEC 26月限（TOCOM） 1グラム＝24597.00（+43.00+0.18%） ＮＹ金先物FEB 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4678.20（+82.80+1.80%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先はグリーンランド問題を受けて時間外で急騰、東京金もプラス圏推移