【新興国通貨】元高継続、一時6.9600元割れ=中国人民元 中国人民元は昨日の6.9640元前後から一気に下げて始まえり、6.9598元を付けた。元高傾向が継続している。オフショア元（CNH)も6.9530まで一時下げている。朝の中国人民銀行による対ドル基準値が1ドル＝7.0006元（前日比-0.0045）と元高設定となったことなどが背景にある。対円でもしっかりとなっており、22円72銭台での推移。 CNYJPY 22.723USDCNY 6.9610