NZドル、対ドルに加え対豪ドルでもしっかり=東京為替 NZドルドルは0.5800超えでの推移。ドル安傾向もあり、しっかりの展開。対豪ドルでも1豪ドル=1.1550NZドル台まで豪ドル安NZドル高となっており、年初来安値（豪ドル安NZドル高）での推移。朝のNZサービス景況指数が前回47.2を一気に上回り50も超える51.5となったことが好感されている。 NZDUSD0.5803