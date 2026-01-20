USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.635.147.225.52 1MO8.635.487.635.95 3MO8.765.667.836.32 6MO9.036.028.136.92 9MO9.206.338.407.35 1YR9.266.568.547.59 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.306.416.62 1MO7.867.396.79 3MO8.147.856.87 6MO8.718.457