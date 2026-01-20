第1回【共産党「志位和夫氏」の“不出馬”表明に元党幹部は「落選を恐れての逃走」と痛烈批判…委員長の在位23年間で“議席半減”の罪と罰】からの続き──。大手メディアを中心に共産党の志位和夫議長（71）は“ソフトイメージ”の持ち主として報じられることが少なくなかった。東大卒らしい知的なルックスで、真面目一辺倒な人物かと思いきや、街頭演説では巧みな話術で聴衆を笑わせることも少なくなかった。（全2回の第2回