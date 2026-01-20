マレーシア・クアラルンプールで開かれたＡＩ＋（プラス）デザインサミット２０２５。（２０２５年１１月２７日撮影、クアラルンプール＝新華社記者／程一恒）【新華社クアラルンプール1月20日】マレーシアのトゥンクアブドゥルラーマン・マネジメント＆テクノロジー大学（TARUMT）のジャスティン・ジョセフ・ジェヤラージ助教はこのほど、現地英字紙「ザ・スター」に掲載された記事の中で、マレーシアは中国とデジタル経済と