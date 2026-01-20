【前後編の前編／後編を読む】妻に訪れた“試練”に50歳夫は取り乱し…行きずりの女性となぜかホテルへ「混乱していた」ではすまない繰り返された過ち「愛妻家」という男性は稀にいるが、タイプはいろいろある。パートナーとしてお互い対等であると認識している人もいれば、妻を少なからず子ども扱いしている人、あるいは母のように慕って依存していると思われる人もいる。「妻が大好き」「妻を愛している」のは変わりないのだろ