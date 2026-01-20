９日、内モンゴル自治区シリンゴル盟の冬季ナーダムで、投げ縄などで馬を捕まえる伝統競技「套馬（とうば）」を行う騎手。（フフホト＝新華社配信）【新華社フフホト1月20日】中国内モンゴル自治区シリンゴル盟各地でこのほど、第3回冬季蒙古馬（モウコウマ）スーパーリーグの大会が相次いで開幕した。騎手らが雪原で熱いレースを繰り広げている。「馬の都」と呼ばれるシリンゴル盟では、独自の行事としてスーパーリーグを創設