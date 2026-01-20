東北と北海道は２０日朝から大雪に見舞われた。冬型の気圧配置は２５日頃まで続く見通しで、気象庁は西日本〜北日本の日本海側を中心に平地でも大雪となる可能性があるとして、警戒を呼びかけている。同庁によると、２０日午前９時までの２４時間降雪量は、岩手県西和賀町で３４センチと最も多く、同県雫石町３１センチ、秋田県鹿角市２８センチと続いた。２３日までに予想される２４時間降雪量（各日午前６時まで）は多い所で