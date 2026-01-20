有吉弘行がプライベートでも楽しんでいる園芸の魅力をわかりやすく紹介するBS初の冠番組『夢が咲く 有吉園芸 〜Road to start a garden shop〜』（BS朝日）。1月20日（火）放送の同番組では、植物系YouTuber・そらベジ先生直伝の簡単な再生栽培に挑戦する。普段捨ててしまう野菜や果物の芯やタネを活用して、超簡単に再生する「再生栽培」。今回は、日頃番組でおなじみの植物系YouTuber・そらベジ先生直伝の簡単な再生栽培に挑戦す