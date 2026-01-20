2025年にシリーズ20周年を迎えた『牙狼＜GARO＞』の劇場最新作『劇場版 牙狼＜GARO＞ TAIGA』のBlu-ray＆DVDが、3月25日に発売されることが決定した。 参考：北田祥一郎×波岡一喜が太鼓判！『牙狼＜GARO＞ TAIGA』は「面白いと断言できる」 2025年10月18日に公開された本作は、人間の邪心に取り憑く魔獣“ホラー”と、それを殲滅する使命を帯びた“魔戒騎士”たちとの暗闘を描くアクションドラマの劇場版。主