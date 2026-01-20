クオンタムソリューションズが４日ぶりに反発している。１９日の取引終了後、子会社が暗号資産を売却したのに伴い、売却益約４３００万円を２６年２月期第４四半期に計上すると発表したことが好材料視されている。なお、通期業績予想への影響は確定次第速やかに開示するとしている。 出所：MINKABU PRESS