２０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５７円９３銭前後と前日午後５時時点に比べ１０銭強のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８３円８４銭前後と同６銭程度のユーロ高・円安で推移している。 ドル円は、午前８時３０分時点では、１５８円２０銭前後で推移していたが、午前９時５０分過ぎには１５７円９０銭台のドル安・円高方向に振れた。前日の米国はキング牧師誕生日