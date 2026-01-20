現在放送中のTBS火曜ドラマ『未来のムスコ』より、西野七瀬のインタビューコメントが公開された。 参考：西野七瀬に聞く、仕事とプライベートの両立と乃木坂46時代からの変化「楽観的になった」 本作は、阿相クミコ・黒麦はぢめによる同名漫画を原作とした、時を超えたラブストーリー。夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・汐川未来（志田未来）のもとに、“未来のムスコ”だと名乗る男の子