ラクスルは３日ぶり反発。日本経済新聞電子版が１９日、「ネット印刷などのラクスルが実施中のＭＢＯ（経営陣が参加する買収）の買収価格について、大株主の英運用会社が見直しを要求したことがわかった」と報じた。英運用会社はベイリー・ギフォードという。 ラクスルは昨年１２月に１株１７１０円でＭＢＯを実施すると発表。買い付け期間は２月４日まで。株価はＭＢＯ価格を上回る水準での推移が続いている。