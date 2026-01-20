ピーバンドットコムが続伸している。１９日の取引終了後、タイの開発者・製造業者向けに、オンラインでプリント基板を発注できる新サービス「ｐ－ｂａｎＴｈａｉｌａｎｄ」を開設したと発表したことが好材料視されている。 同サービスは、北米向け「ＰＣＢＦｌａｓｈ」に続く海外ＥＣ展開の第２弾。「ｐ－ｂａｎＴｈａｉｌａｎｄ」では、基板仕様の入力から見積り・注文までを全てＷｅ