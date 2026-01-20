東レが３日ぶりに反落した。ダイヤモンドオンラインが２０日、「東レが製造販売する自動車・電子部品向けの主力製品『ＰＢＴ樹脂』の原料に、製造段階で異物が混入していたことが発覚した」と報じた。東レが「懸念品」と分類した製品は１万トンに及び、多くの納入先に事実を報告していないと伝えている。報道内容を嫌気した売りが出た。 出所：MINKABU PRESS