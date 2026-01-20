ＡＳＡＨＩＥＩＴＯホールディングスが４日ぶりに急反落している。１９日の取引終了後、２５年１１月期の連結決算を発表した。売上高が前回予想の５０億円から４３億３６００万円（前の期比９．３％増）、営業損益が９０００万円の赤字から２億７２００万円の赤字（前の期は３億２０００万円の赤字）、最終損益が１億１５００万円の赤字から３億４０００万円の赤字（同３億７４００万円の赤字）に下振れて着地した。リノ