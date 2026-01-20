瀬戸内地方は、寒気や湿った空気の影響で雲が広がっていて、雪や雨の降っているところがあります。昼過ぎ以降も曇りで、岡山県北部では雪の降るところがあるでしょう。日中の最高気温は岡山で9度、津山で5度、高松で8度の見込みです。19日よりも大幅に気温が低くなります。 21日もおおむね曇りで、岡山県北部を中心に雪が降るでしょう。海沿いでは風がやや強く吹く見通しです。朝の最低気温は岡山と高松でマイナス2度、津山でマイ