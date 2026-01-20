3月27日に公開されるジャン＝ピエール＆リュック・ダルデンヌ監督作『そして彼女たちは』の予告編と場面写真が公開。予告編のナレーションは有村架純が担当している。 参考：ダルデンヌ兄弟初の群像劇5人の少女を描く『そして彼女たちは』2026年3月27日公開へ 『ロゼッタ』（1999年）、『ある子供』（2005年）でカンヌ国際映画祭パルムドール大賞を受賞して以降、全作品がカンヌのコンペティション部門