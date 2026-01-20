午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は４６７、値下がり銘柄数は１０９３、変わらずは３７銘柄だった。業種別では３３業種中５業種が上昇。値上がり上位に水産・農林、空運、食料、小売。値下がりで目立つのは繊維、サービス、証券・商品など。 出所：MINKABU PRESS