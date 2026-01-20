現地１月19日に開催されたプレミアリーグ第22節で、三笘薫を擁するブライトンがボーンマスとホームで対戦。32分にPKで奪われた１点をなかなか返せずにいたが、90＋１分に三笘も絡んだ攻撃から、シャラランポス・コストゥラスがオーバーヘッドで同点弾を叩き込み、１−１で引き分けた。先月中旬に怪我から復帰以降、初めてフル出場した三笘は、日本人３人目のプレミアリーグ100試合出場を飾った。日本人の出場数ランキング１位