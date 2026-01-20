人との関わり方には、「当たり前」だと思われているルールがいくつもある。ただ、仕事でもお金でも「成功しやすい」人は、その「当たり前」を一度立ち止まって見直している。相手がどう感じるかを丁寧に読み取り、自分の価値観だけで判断しないーー経済評論家・加谷珪一による「3つの問い」は、お金や人間関係との向き合い方に、ひとつ新しい視点を加えてくれるはずだ。※本稿は、加谷珪一『本気で考えよう！自分、家族、そして日