リーズの田中碧は昨シーズン、中盤の主軸としてチャンピオンシップ（イングランド２部）優勝に大きく寄与した。だが、プレミアリーグに昇格した今季は、リーグ戦ではスタメンが７試合のみ。時間を与えられれば活躍しているのに、終盤投入の試合も少なくない。前週のダービー戦（FAカップ３回戦）で先発して躍動し、決勝ゴールを挙げたにもかかわらず、17日のフルアム戦でもベンチスタート。それでも、81分から途中出場すると