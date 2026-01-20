冬期閉山中の富士山に登った中国人がまたしても救助を要請する事態となった。台湾メディアの自由時報は「日本人から怒りの声が上がっている」と報じた。報道によると、今月18日午後、富士山の8合目付近で下山中だった中国籍の男性（20）が滑落。消防に「右足首をケガして歩けない」と通報して救助を求めた。男性が自力での歩行が困難だったことや天候などの影響で、救助が完了したのは19日昼頃だった。閉山期間中の富士登山をめぐ