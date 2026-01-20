山陽電鉄によると、山陽本線の荒井駅（高砂市）で１月２０日午前９時２６分頃、山陽姫路発・大阪梅田行きの直通特急（６両編成）で車両故障が確認されたため、午前１０時５０分時点で高砂〜大塩で運転を見合わせています。ＪＲ神戸線で振替輸送が実施されています。