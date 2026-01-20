覚醒剤を営利目的で所持していたとして、男女5人が逮捕されました。 覚醒剤取締法違反（営利所持）の疑いで逮捕されたのは、いずれも熊本県内に住む70代～40代の男女5人です。 熊本市中央区琴平本町無職白石るみ子容疑者（73）熊本市中央区弥生町解体業照本大輔容疑者（42）熊本県八代市植柳下町塗装業穗田啓一容疑者（46）熊本市西区沖新町無職本田一廣容疑者（65）熊本市中央区南熊本無職住田正則容