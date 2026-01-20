＜大相撲初場所＞◇九日目◇19日◇東京・両国国技館【映像】取組後に髪が…執念の勝ち越し15歳イケメン力士横綱の血を引く15歳力士が執念の相撲で勝ち越しを決めた。熱戦を物語るように取組後には髪の毛が乱れ、「負けん気の強さ顔に出てる」「センスある」とファンも興奮した。注目を集めたのは序ノ口筆頭・山野邊（出羽海）。東京都墨田区出身、平成22年（2010年）生まれで現在15歳の山野邊は、幕内優勝10回を数えた第31代横