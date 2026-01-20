金子恭之国土交通相は20日の記者会見で、2025年に日本を訪れた外国人客が過去最多の推計約4270万人だったと発表した。24年の3687万人を上回り、初めて4千万人を突破した。訪日客の宿泊や買い物などの消費額（速報値）も約9兆5千億円で過去最高を更新。円安や航空路線の増便を背景に、幅広い国・地域から誘客した。金子氏は、25年12月の中国客が前年同月に比べて約45％減り、約33万人になったとも明らかにした。マイナスになる