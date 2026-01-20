【室井昌也コラム月に2回は韓情移入】今季から韓国KBOリーグに導入の新たな外国人選手枠「アジアクオーター制度（アジア枠）」。1球団あたり1人までのこの制度によって、全10球団のうち7チームに日本人選手が入団した。KBOリーグで外国人選手制度が始まったのは1998年。昨季までの28年間に在籍した日本人助っ人はわずか7人で今季だけでその数に並んだ。新入団の7選手はいずれも投手。6人がNPB出身（前くふうハヤテ含む）