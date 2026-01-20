日本郵便は1月19日、2026(令和8)年用年賀はがきおよび寄付金付お年玉付年賀郵便切手の当せん番号を発表した。当せん番号および賞品一覧当せん番号は以下のとおり。1等(下6けた)は「455756」。賞品は、現金30万円、または選べる電子マネーギフト「EJOICA(イージョイカ)セレクトギフト」31万円分、または2025年発行特殊切手集&現金20万円。2等(下4けた)は「5037」で、賞品は「賞品カタログギフト」(専用カタログに掲載された67点