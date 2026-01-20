山崎製パンは2月1日、ヤマザキ「春のパンまつり」を実施する。ヤマザキ「春のパンまつり」○今年は「白いフレンチディッシュ」がもらえる今年の景品は、持ちやすく重ねやすい丸みのある平皿「白いフレンチディッシュ」。サイズは直径約18cm、高さ約3cmで、サンドイッチ、サラダ、スープなど幅広いメニューに使用できる。期間中、「ロイヤルブレッド」「ダブルソフト」「超芳醇」などの食パン主力商品や、「ルヴァンバターロール」