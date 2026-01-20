スペインとアルゼンチンが激突、カタールで各国代表が「貴重な準備」カタールの現地組織委員会（LOC）は、今年3月に「カタール・フットボール・フェスティバル」を開催することを発表した。スペイン代表とアルゼンチン代表が激突する「フィナリッシマ」を含む一連の国際試合が予定され、「3月26日から31日の間で開催されることになった」としている。このフェスティバルには、スペインとアルゼンチンに加え、カタール、サウジ