猫が「睡眠不足」になる4つの原因 1.環境の変化 猫は自分の縄張りの変化にとても敏感な動物です。引っ越しはもちろん、家具の配置換えや、新しい家族（赤ちゃんやペット）が増えることも大きな刺激になります。 また、家の外で工事が始まったり、近所で大きな音が鳴り響いたりすることも、猫にとっては命の危険を感じるほどのストレスになることもあるので注意しましょう。 安心して目を閉じられる場所が奪われたと感じ