義実家で洗濯をすると、干し方や位置まで義母のこだわりが炸裂し、30分おきに向きを変えられ、移動される洗濯物。一日中義母の行動に振り回され、義実家では二度と洗濯しない、と誓った筆者の体験談です。 洗濯しないつもりだったのに 義母は、とにかく世話好きで、手出しも口出しも多い人です。義実家に帰省したときのことでした。「洗濯したら？」そう声をかけられ、「自宅に帰ってからやります」とやんわり断りました。しか