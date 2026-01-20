びねつは、全国の法定外福利厚生制度を持つ企業に勤める男女533名を対象に「福利厚生に関する意識調査」を実施しました。第三弾となる今回の調査では、年代によって福利厚生の“実感度”に大きな差があることが判明しました。 びねつ「福利厚生に関する意識調査」  調査期間：2025年10月29日(水)〜10月31日(金)調査対象：全国の法定外福利厚生制度を持つ企業に勤める男女サンプル数：533人調査方法：インターネット