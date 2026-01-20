坂出市役所(資料) 香川県坂出市は国の物価高対策の交付金を活用して、19歳以上の市民に1人あたり現金1万円を給付します。1月19日の臨時市議会で補正予算が可決されました。給付の基準日は3月31日で、住民登録がある19歳以上が対象です。4月下旬ごろに申請書を市民に発送し、早ければ5月にも支給を開始したいとしています。