林技研は、同社が研究・取り扱いを行う植物素材「イヌトウキ(Angelica shikokiana)」に関する研究論文が、査読付き学術誌『New Food Industry(2026年1月号)』の巻頭に掲載されたことを発表しました。犬および猫を対象に、日常診療の範囲内で得られた血液検査データを用いて解析を行い、イヌトウキ摂取と腎機能評価指標との関係について検討した内容となっています。 林技研「イヌトウキに関する研究論文」  掲載誌